Fernando Gago y la goleada de la U: Salió a la perfección lo que planeamos
"Cada futbolista se va a tener que ganar el lugar en el entrenamiento", sostuvo el técnico argentino.
"Cada futbolista se va a tener que ganar el lugar en el entrenamiento", sostuvo el técnico argentino.
La Universidad de Chile de Fernando Gago dio un golpe de autoridad en la Copa de la Liga 2026 aplastando por 0-5 a Deportes La Serena en La Portada, resultado que los catapultó al liderato del Grupo D y dejó satisfecho al argentino no solo por los goles.
"El resultado es una consecuencia de lo que se hace en el partido. Analizo la forma en que se jugó y que salió a la perfección de lo que planeamos. A partir de eso, los chicos ejecutaron muy bien las acciones y por eso el equipo dio la sensación de ser un equipo compacto", comenzó puntualizando.
Seguido a ello, agregó: "Hay un montón de cosas positivas que se sacan de todos los partidos, y también negativas. Lo que sí tenemos claro es que vamos a intentar competir donde nos toque jugar, buscando la solidez".
Finalmente, Gago dedicó palabras para Lucero tras su segundo gol con la camiseta "azul": "Lo dije cuando no convertía, es un jugador con muchísima jerarquía en el que confiamos mucho. Hoy tiene la posibilidad de convertir y es muy importante para el delantero tener esa convivencia con el gol".
"Cada futbolista se va a tener que ganar el lugar en el entrenamiento, independientemente del nombre. Sea un joven, Charles (Aránguiz) o quien sea. El entrenamiento es una pieza fundamental de donde se parte para que todos estén en el nivel de competencia que se exige", cerró.