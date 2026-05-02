Fernando Gago y la goleada de la U: Salió a la perfección lo que planeamos

La Universidad de Chile de Fernando Gago dio un golpe de autoridad en la Copa de la Liga 2026 aplastando por 0-5 a Deportes La Serena en La Portada, resultado que los catapultó al liderato del Grupo D y dejó satisfecho al argentino no solo por los goles.

"El resultado es una consecuencia de lo que se hace en el partido. Analizo la forma en que se jugó y que salió a la perfección de lo que planeamos. A partir de eso, los chicos ejecutaron muy bien las acciones y por eso el equipo dio la sensación de ser un equipo compacto", comenzó puntualizando.

Seguido a ello, agregó: "Hay un montón de cosas positivas que se sacan de todos los partidos, y también negativas. Lo que sí tenemos claro es que vamos a intentar competir donde nos toque jugar, buscando la solidez".

Finalmente, Gago dedicó palabras para Lucero tras su segundo gol con la camiseta "azul": "Lo dije cuando no convertía, es un jugador con muchísima jerarquía en el que confiamos mucho. Hoy tiene la posibilidad de convertir y es muy importante para el delantero tener esa convivencia con el gol".

"Cada futbolista se va a tener que ganar el lugar en el entrenamiento, independientemente del nombre. Sea un joven, Charles (Aránguiz) o quien sea. El entrenamiento es una pieza fundamental de donde se parte para que todos estén en el nivel de competencia que se exige", cerró.