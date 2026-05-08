Fernando Gago y la vuelta de Eduardo Vargas: Va a estar en consideración para el partido

En la previa de su visita a Unión La Calera por la quinta fecha de la Copa de la Liga, el técnico Fernando Gago analizó las claves con las que enfrentará este compromiso al mando de Universidad de Chile, anticipando el retorno de Eduardo Vargas tras su lesión.

"Soy de la idea de que cada futbolista se gana el lugar en la semana, independientemente de lo que ocurrió el partido anterior. No pienso en si hay que repetir o cambiar por norma; he cambiado y he repetido, siempre buscando el mejor equipo", comenzó mencionando al recordar la goleada sobre Deportes La Serena.

Seguido a ello, el técnico enfatizó: "Eduardo (Vargas) va a estar en consideración para el partido. Marcelo (Díaz) aún no, queremos que esté disponible lo más rápido posible al cien".

"Habrá partidos donde puedan estar jugando con dos '9', otros donde no. Necesito que la competencia esté entre todos los futbolistas y eso es lo que buscamos como cuerpo técnico", apuntó respecto a la posibilidad de contar también con Juan Martín Lucero.

Consultado por la situación del "Caso Sartor", Gago esquivó el tema al decir: "Siempre trato de manejarme desde el lado deportivo. Mi relación constante es con Manuel (Mayo), que es el director deportivo".

"De tema refuerzos, voy a esperar porque hay futbolistas que están en este plantel y necesitamos de todos hasta que empiece el mercado. No se va a discutir un nombre como el de Alexis (Sánchez), ya que todavía no es necesario hablar de esto cuando hay una competición", cerró..