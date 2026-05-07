Real Madrid confirmó el duro diagnóstico de Valverde tras su pelea con Tchouaméni

A través de un comunicado, Real Madrid entregó el parte médico de Federico Valverde que confirmó su baja por la herida que sufrió en la bullada pelea con su compañero Aurélien Tchouaméni en una práctica.

El club blanco señaó que tras las pruebas realizadas al jugador por los servicios médicos del Real Madrid "se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico".

"Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico", añadió el club, que ya abrió una investigación interna sobre los hechos.

De esta manera, el uruguayo se perderá el crucial clásico de este fin de semana contra FC Barcelona, que puede sellar el título "culé" en la liga española el domingo 10 de mayo a las 15:00 horas (19:00 GMT).

Cabe recordar que Valverde y Tchouaméni aumentaron este jueves el clima de tensión en el vestuario del Real Madrid con una discusión entre ambos que acabó con el uruguayo en el hospital, por, según dijeron fuentes del club a EFE, un incidente fortuito provocado por un resbalón en pleno incidente que derivó en el golpe del uruguayo contra el borde de una mesa.