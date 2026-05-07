Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y lluvia
Santiago14.8°
Humedad84%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Real Madrid

Real Madrid confirmó el duro diagnóstico de Valverde tras su pelea con Tchouaméni

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

El futbolista uruguayo tendrá que pasar un periodo fuera de las canchas.

Real Madrid confirmó el duro diagnóstico de Valverde tras su pelea con Tchouaméni
 @fedevalverde
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

A través de un comunicado, Real Madrid entregó el parte médico de Federico Valverde que confirmó su baja por la herida que sufrió en la bullada pelea con su compañero Aurélien Tchouaméni en una práctica.

El club blanco señaó que tras las pruebas realizadas al jugador por los servicios médicos del Real Madrid "se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico".

"Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico", añadió el club, que ya abrió una investigación interna sobre los hechos.

De esta manera, el uruguayo se perderá el crucial clásico de este fin de semana contra FC Barcelona, que puede sellar el título "culé" en la liga española el domingo 10 de mayo a las 15:00 horas (19:00 GMT).

Cabe recordar que Valverde y Tchouaméni aumentaron este jueves el clima de tensión en el vestuario del Real Madrid con una discusión entre ambos que acabó con el uruguayo en el hospital, por, según dijeron fuentes del club a EFE, un incidente fortuito provocado por un resbalón en pleno incidente que derivó en el golpe del uruguayo contra el borde de una mesa.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada