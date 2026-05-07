Las lluvias del miércoles sobre la zona central tuvieron un impacto inesperado en dependencias del casino Monticello, en San Francisco de Mostazal, donde el restaurante El Capataz se inundó a raíz de múltiples caídas de agua, como se captó en videos compartidos en redes sociales.

El local comercial es uno de los más populares del recinto de la cadena Dreams, pues ofrece un servicio de buffet, con carnes, pastas, pizzas y mariscos.

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