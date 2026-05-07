Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto y lluvia
Santiago14.8°
Humedad84%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de OHiggins

Lluvia causó estragos en restaurante del casino Monticello

Publicado: | Fuente: RR.SS.
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Las lluvias del miércoles sobre la zona central tuvieron un impacto inesperado en dependencias del casino Monticello, en San Francisco de Mostazal, donde el restaurante El Capataz se inundó a raíz de múltiples caídas de agua, como se captó en videos compartidos en redes sociales.

El local comercial es uno de los más populares del recinto de la cadena Dreams, pues ofrece un servicio de buffet, con carnes, pastas, pizzas y mariscos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados