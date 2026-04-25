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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Fin a la sequía: Juan Martín Lucero anotó un gol tras casi un año lejos de los festejos en las redes

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Gato" terminó con 33 partidos sin convertir.

Fin a la sequía: Juan Martín Lucero anotó un gol tras casi un año lejos de los festejos en las redes
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El delantero argentino Juan Martín Lucero acabó con una extensa racha sin convertir después de anotar el gol que adelantó a Universidad de Chile en el clásico frente a Universidad Católica en el Estadio Nacional.

En el encuentro válido por la fecha 11 de la Liga de Primera, el "Gato" aprovechó un pivoteo de Lucas Barrera y la empujó para inflar las redes después de 33 compromisos sin festejar.

La última conquista de Lucero databa desde el pasado 10 de mayo de 2025, cuando se lució con un doblete en el triunfo de Fortaleza sobre Juventude por el Brasileirao. Justo antes de ese pleito, venía de convertirle a Colo Colo en Brasil por la Copa Libertadores.

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