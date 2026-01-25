Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Francisco Meneghini tras la derrota de la U ante Universitario: "No me quita la confianza"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El conjunto "azul" cayó por una diferencia de tres goles en su amistoso en Perú.

Francisco Meneghini tras la derrota de la U ante Universitario:
Francisco Meneghini, técnico de Universidad de Chile, se pronunció tras la dura derrota de sus pupilos por 3-0 ante Universitario de Lima en el amistoso disputado en Perú por la "Noche Crema".

"Entiendo la reacción de la gente porque es la U un equipo grande, pero vamos a llegar bien al debut en el torneo porque veo cómo estamos trabajando", aseguró.

Posterior a ello, el técnico remarcó: "El resultado no es el que esperábamos, pero fue ante un rival que jugaba de local con su gente. Nos superaron y entiendo la preocupación que puede generar, pero eso no me quita la confianza".

Finalmente, al ser consultado sobre si Universidad de Chile traerá más refuerzos, Meneghini dijo que "el mercado está abierto hasta que el mercado está abierto".

