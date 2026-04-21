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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Gago confirmó que Morales y Calderón estarán disponibles para el clásico con la UC

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El técnico argentino se refirió también a las lesiones que afectan al plantel.

Gago confirmó que Morales y Calderón estarán disponibles para el clásico con la UC
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El técnico argentino de Universidad de Chile, Fernando Gago, habló sobre la recuperación de Marcelo Morales y Franco Calderon y confirmó que "van a poder estar" para el duelo ante Universidad Católica, pues se encuentran en su "proceso final de la parte de incorporación".

El exentrenador de Boca Juniors habló con TNT Sports sobre las lesiones que afectan al plantel: "Los necesito a todos sanos y tratar de que compitan ellos por su lugar. Independientemente de los nombres, obviamente que en el caso de Charles -Aránguiz- y de Eduardo -Vargas-, son jugadores muy importantes, que los necesitamos. Veremos si están disponibles para el partido.

El clásico universitario está programado para el sábado 25 de abril a las 18:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio Nacional.

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