Gerente deportivo de Atlético Mineiro: Lucas Assadi es un jugador que nos interesa

Paulo Bracks, gerente deportivo de Atlético Mineiro, reconoció el interés del club por Lucas Assadi, crack de Universidad de Chile, aunque afirmó que aún no presentan una oferta formal por el jugador.

"Es un jugador interesante, es un jugador que nos interesa", declaró Bracks en rueda de prensa al ser consultado por el formado en la U.

"Su nombre está sobre la mesa. No está fichado ni cerca de fichar, pero no niego que es un jugador interesante", remató el director deportivo.

Atlético Mineiro es dirigido por Jorge Sampaoli, histórico extécnico de la U, y ya tiene un jugador chileno en sus filas, el joven defensor y seleccionado Iván Román.