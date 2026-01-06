Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.8°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Gerente deportivo de Atlético Mineiro: Lucas Assadi es un jugador que nos interesa

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El brasileño Paulo Bracks reconoció el seguimiento al crack de la U.

Gerente deportivo de Atlético Mineiro: Lucas Assadi es un jugador que nos interesa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Paulo Bracks, gerente deportivo de Atlético Mineiro, reconoció el interés del club por Lucas Assadi, crack de Universidad de Chile, aunque afirmó que aún no presentan una oferta formal por el jugador.

"Es un jugador interesante, es un jugador que nos interesa", declaró Bracks en rueda de prensa al ser consultado por el formado en la U.

"Su nombre está sobre la mesa. No está fichado ni cerca de fichar, pero no niego que es un jugador interesante", remató el director deportivo.

Atlético Mineiro es dirigido por Jorge Sampaoli, histórico extécnico de la U, y ya tiene un jugador chileno en sus filas, el joven defensor y seleccionado Iván Román.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada