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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

"Hasta que le hicieron un estadio a la U" y Chile campeón: Los guiños al fútbol en el inicio de la Teletón

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El inicio de la cruzada solidaria tuvo sorpresivas sátiras al balompié criollo.

 Captura (Teletón TV)
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La Teletón 2026 inició con la presentación de un video mirando al futuro, que de forma inesperada estuvo repleto de referencias al fútbol nacional.

Iaán Calderón, niño embajador de este año, soñó con un viaje al año 2078 para encontrarse con el robot "Six Seven" (referencia a las fechas de la presente edición de la cruzada solidaria).

En su recorrido por aquel Santiago, apuntó: "Hasta que por fin le hicieron un estadio a la U", con una mirada al hipotético recinto.

Posteriormente, Gary Medel fue presentado como "Director Supremo de la Galaxia", mientras Mauricio Pinilla anunciaba una academia de canto, como guiño a su desafortunada participación en el programa "Fiebre de Canto".

Las sátiras de la Teletón también alcanzaron a La Roja, que en ese futuro fue campeona del mundo, pero con la selección de robots.

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