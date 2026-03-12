Jorge Fossati admitió diálogo con la U: Me llamó el gerente deportivo

El entrenador uruguayo Jorge Fossati reconoció que tuvo contacto con Universidad de Chile, señalando que conversó con el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, aunque evitó hacer más comentarios sobre la posibilidad de asumir en el equipo estudiantil.

"Veo que aparecen un montón de candidatos para dirigir a la Universidad de Chile pero yo no aparezco y conmigo hablaron ayer (miércoles), solo eso voy a decir", declaró Fossati en diálogo con Sport 890 de Uruguay.

En la misma línea, señaló que "lo único que sí puedo comentar es que me llamaron del club, el gerente deportivo, y tuvimos una charla para conocernos mutuamente, y nada, no hay más que eso".

Finalmente, ante la consulta de los periodistas del citado medio, Fossati indicó que "si me permiten, no voy a hacer más comentarios, no me gusta hablar de posibilidades".