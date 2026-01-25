La U de Meneghini lamentó dura derrota ante Universitario en la "Noche Crema"

Universidad de Chile liderada por Francisco Meneghini, quien dirigió su primer encuentro al mando de los azules, lamentó una dura derrota 3-0 ante Universitario en el Estadio Monumental de Lima, en el marco de la Noche Crema.

En la primera parte, el encuentro fue muy parejo, con ambos equipos manejando la posesión, aunque con pocas llegadas claras de peligro. Pese a esto, en los minutos finales del periodo inicial, Matías Pérez Guedes abrió el marcador con un potente remate desde el borde del área.

En la segunda parte se vio al "Romántico Viajero" inconexo y claramente superado por el conjunto peruano, que comenzó a aprovechar los errores defensivos de la visita. Así llegó el segundo gol del encuentro: Álex Valera aprovechó un rebote que dejó la defensa azul y definió con categoría para poner el 2-0.

Finalmente, el encargado de sellar la victoria definitiva del cuadro "Crema" fue José Rivera, quien sorprendió al guardameta Ignacio Sáez y a la defensa de Universidad de Chile con una definición precisa. Los azules no lograron acortar diferencias en el marcador durante el tramo final del encuentro.

En el minuto 78, el delantero argentino Juan Martín Lucero tuvo su ansiado debut con la camiseta de los azules, cuando reemplazó a Lucas Assadi. También los refuerzos Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Lucas Romero, que fueron titulares, tuvieron su debut en el cuadro universitario.

La formación titular del "Romántico Viajero" para este duelo ante el conjunto peruano fue con: Christopher Toselli; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni, Charles Aránguiz, Lucas Romero, Javier Altamirano, Lucas Assadi, Eduardo Vargas y Octavio Rivero. En la segunda parte ingresaron: Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Nicolás Ramírez, Juan Martín Lucero, Ignacio Sáez e Ignacio Vásquez.

El siguiente partido de Universidad de Chile será el debut en la Liga de Primera 2026 como local ante Audax Italiano el viernes 30 de enero a las 20:00 horas (23:00 GMT).