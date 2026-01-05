Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago19.4°
Humedad66%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

La U recibirá un millonario monto por la llegada de Valentín Catellanos al West Ham

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero argentino debutó como profesional en la Universidad de Chile.

La U recibirá un millonario monto por la llegada de Valentín Catellanos al West Ham
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Universidad de Chile obtendrá un ingreso extra, tras concretarse el fichaje de Valentín Castellanos por el West Ham, proveniente de la Lazio. Esto gracias al mecanismo de solidaridad de la FIFA.

En base a lo informado por el periodista especialista en traspasos, Fabrizio Romano, los "Hammers" acordaron una cifra de 29 millones de euros para quedarse con el delantero. El cuadro laico, que hizo debutar a Castellanos en 2017 y estuvo en los juveniles del club, le corresponde el 1% de la venta, lo que equivale a 300 mil euros (317 millones de pesos aprox).

El "Taty" llegará a la Premier League, tras estar tres temporadas en la Lazio, donde anotó 16 goles en 69 partidos.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada