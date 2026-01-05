La U recibirá un millonario monto por la llegada de Valentín Catellanos al West Ham

La Universidad de Chile obtendrá un ingreso extra, tras concretarse el fichaje de Valentín Castellanos por el West Ham, proveniente de la Lazio. Esto gracias al mecanismo de solidaridad de la FIFA.

En base a lo informado por el periodista especialista en traspasos, Fabrizio Romano, los "Hammers" acordaron una cifra de 29 millones de euros para quedarse con el delantero. El cuadro laico, que hizo debutar a Castellanos en 2017 y estuvo en los juveniles del club, le corresponde el 1% de la venta, lo que equivale a 300 mil euros (317 millones de pesos aprox).

El "Taty" llegará a la Premier League, tras estar tres temporadas en la Lazio, donde anotó 16 goles en 69 partidos.