Tópicos: País | Región de Tarapacá

Al menos cinco galpones afectados por masivo incendio en Zona Franca de Iquique

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El siniestro se encuentra circunscrito, pero existe preocupación por la cercanía a depósitos de combustible.

La totalidad del Cuerpo de Bomberos de la comuna trabaja en la emergencia.

Al menos cinco galpones se han visto afectados por un incendio iniciado durante esta madrugada en la Zona Franca de Iquique, en el que trabaja la totalidad del Cuerpo de Bomberos de la comuna.

El siniestro se inició cerca de las 04:30 horas de este miércoles y hasta el momento se ha extendido por un espacio de seis mil metros cuadrados.

El comandante de Bomberos, Jorge Medina, detalló que "la problemática principal es que alrededor de este incendio importante que se ha generado, donde hay cinco galpones comprometidos, tenemos dos plantas con almacenaje de combustible, tanto diésel como gasolina, de las empresas Copec y Esmax".

"Este es un barrio industrial, por tanto es un riesgo inminente que podamos tener alguna propagación en ese sector. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que eso lógicamente no ocurra, el incendio está circunscrito en este momento, pero la problemática principal es poder mantener los caudales de agua adecuados para poder bajar la intensidad del fuego", añadió.

Medina precisó que "el abastecimiento de agua es complejo, puesto que para este tipo de incendios los grifos tradicionales que conocemos en la ciudad no son suficientes, no sirven prácticamente por la cantidad de agua que se requiere y es ahí donde Bomberos tiene que doblegar sus esfuerzos y realizar sistemas de abastecimiento (...) hablamos de cuatro mil o cinco mil litros por minuto".

