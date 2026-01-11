Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Leandro Fernández se despidió de la U con emotivo mensaje: "Amor incondicional siempre"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero argentino utilizó sus redes sociales para agradecer a la institución.

Leandro Fernández se despidió de la U con emotivo mensaje:
 Leandro Fernández (Instagram)
A través de redes sociales, Leandro Fernández tuvo unas emotivas palabras de despedida a Universidad de Chile, luego de sellar su salida a Argentinos Juniors por ser "cortado" por el DT Francisco Meneghini.

El atacante argentino expresó su cariño por la institución y el sentimiento de unidad que marcó su paso por el club: "Hoy toca despedirme de esta hermosa, gigante institución !! Donde durante estos 3 años fuimos muy felices. Pasando momentos buenos, también no tan buenos. Pero siempre juntos y unidos", escribió en Instagram.

"A ustedes los hinchas azules solo palabras de agradecimiento por ese apoyo ese amor incondicional siempre conmigo y mi familia donde nos tocó defender esta hermosa camiseta! Hoy tocó partir, pero nuestros corazones seguirán unidos para siempre!! Los voy a extrañar. chunchitos de corazón", finalizó.

