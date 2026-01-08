Leandro Fernández: Si la U no encuentra una salida, me quedaré porque tengo contrato

Un fuerte remezón se vive en Universidad de Chile. El delantero Leandro Fernández confirmó este jueves que no seguirá en el equipo por decisión técnica, pero en su despedida lanzó una frase que dejó en evidencia las diferencias entre la nueva banca técnica y la dirigencia de Azul Azul.

Tras ser notificado de que no entra en los planes para el 2026, el atacante reveló que sostuvo conversaciones con la cúpula del club. "Hablé con Manu (Mayo) y con (Michael) Clark", afirmó el jugador a la salida del Centro Deportivo Azul.

Al ser consultado sobre el contenido de esas charlas, Fernández fue tajante y destapó la postura de los regentes: "Me dijeron que no estaban de acuerdo con la decisión del entrenador, que ellos querían que yo continúe, pero es cien por ciento futbolístico".

Ante este escenario, Fernández fue claro respecto a su situación contractual. Pese a no ser considerado, el jugador avisó que no facilitará su partida si no hay una propuesta conveniente. "Ahora me toca esperar que el club me encuentre una salida si es así, y si no, me quedaré porque tengo contrato con la U", sentenció.

El trasandino reconoció que permanecer en un lugar donde no es querido por el técnico es complejo, pero apeló a su profesionalismo. "Obvio que no es fácil quedarse, pero es parte del trabajo. Uno tiene trabajo y tiene que venir todos los días", agregó, dejando la pelota en el lado de la dirigencia para resolver su futuro.

"Fueron 10 segundos"

Respecto a cómo se gestó su salida, el trasandino relató la brevedad del encuentro con el nuevo DT, Francisco Meneghini. "Me lo dijo de frente, en la cara. Fueron 10 segundos. Me dijo que no entraba en los planes del armado de su plantel 2026. Solo razones futbolísticas", explicó.

La situación golpeó los planes familiares del jugador, quien tenía todo listo para seguir en el país. "Anotamos a mi hijo en el colegio, vine con todas las expectativas para arrancar un 2026 y me encontré con esto", lamentó.

Por ahora, el futuro de Fernández es incierto. Si bien tiene contrato vigente con Universidad de Chile, su representante ya busca opciones.

"Si el club me encuentra una salida, bien; Si no, me quedaré porque tengo contrato", sentenció, dejando abierta la puerta a un conflicto si no aparece una oferta que satisfaga a todas las partes.