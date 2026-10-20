Liquidador de Sartor descartó ser hincha de Colo Colo: "Jamás me he puesto esa camiseta"

Luego de determinar la remoción total del directorio de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos del club Universidad de Chile, el liquidador del paquete accionario del fondo Sartor, Eduardo Godoy, respondió a quienes lo tachan de hincha de Colo Colo.

"¿De dónde sacaron una foto mía con la camiseta de Colo Colo? Porque yo nunca me he puesto una polera de Colo Colo. No soy hincha de Colo Colo y si alguien puede probarlo, lo desafío", replicó en declaraciones a La Voz Azul.

Y Godoy ahondó explicando sus antiguos vínculos laborales en el fútbol criollo: "Yo trabajé como abogado para el Club Social y Deportivo Colo Colo en su minuto, como trabajé también para otras instituciones deportivas, pero no soy hincha de ningún equipo. No voy al estadio y nunca he sido socio de un club", sentenció en dichos que responden a una publicación realizada por la barra "Los de Abajo" en redes sociales.

Godoy también se refirió a la determinación de revocar a la directiva de la sociedad.

"Se optó básicamente para negociar de mejor manera con la Universidad el convenio de uso de marca, en las mejores condiciones tanto para el club como para la Universidad", comenzó detallando Godoy.

En esa línea, profundizó: "Con un directorio que no era de confianza de la Universidad se hacía muy complicado llevar una negociación de buen nivel y buen tono. Lamentablemente esas confianzas, cuando están rotas —justa o injustamente—, se hacen muy difíciles de recomponer, y la decisión de cambiar el directorio se basó únicamente en ese criterio".

Consultado sobre el futuro de la propiedad del cuadro estudiantil y la búsqueda de nuevos dueños, Godoy confirmó que ya se dio el puntapié inicial a la licitación a través de intermediarios financieros.

"Estamos en una fase inicial preparando el proceso para hacer su lanzamiento. La relación con los compradores la llevan las oficinas de asesoría de banca de inversión y corredores de bolsa que contratamos. Landmark, que está a cargo, tiene presencia en varios países de Latinoamérica y Europa", reveló.

Asimismo, admitió sondeos preliminares: "Hemos sabido que existe interés de varios interesados, tanto en Chile como en el extranjero, por adquirir o estudiar la posibilidad de comprar este paquete de acciones, pero por ahora no hemos tenido contacto directo con ninguno porque todavía no es el momento ni la oportunidad".