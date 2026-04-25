Lucero: "Soy fuerte mentalmente y esto es un gran puntapié inicial"

El delantero Juan Martín Lucero cortó su sequía goleadora de casi un año y se transformó en el principal responsable de la victoria de Universidad de Chile sobre Universidad Católica, al convertir el único gol del compromiso.

El "Gato", quien no anotaba desde mayo de 2025, expresó a TNT Sports que "hicimos un gran partido, dejamos todo en la cancha y se notó el compromiso de este grupo. Obviamente, yo como delantero necesitaba mucho el gol, vivo de esto".

Sobre la larga sequía que arrastraba, el argentino admitió que "el fútbol es así, son momentos, rachas, que a veces no tienen mucha explicación. Creo que estoy pagando no haber jugado el último semestre en Fortaleza ni haber hecho pretemporada, pero sé que me voy a poner bien, porque soy fuerte mentalmente. Esto es un gran puntapié inicial".

Para cerrar, el atacante abordó las duras críticas que había recibido por su nulo aporte goleador previo y lejos de emplazar a sus detractores, "agradeció" los cuestionamientos.

"Prefiero tener la presión y disfrutar de estar en un club grande, a que le dé lo mismo a todos si juego o no. Me gusta convivir con estos desafíos. Lo que pasó, pasó; de acá para adelante", sentenció Lucero.

El gol de Lucero: