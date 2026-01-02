Lucero trabaja en rescindir contrato con Fortaleza para allanar su fichaje por la U

Universidad de Chile continúa con la búsqueda de centrodelanteros para suplir las tres salidas en ese puesto y Juan Martín Lucero debió iniciar movimientos para destrabar su fichaje desde Brasil.

Como informamos en Cooperativa Deportes, la idea inicial era un préstamo con repartición entre la U y Fortaleza para hacerse cargo del sueldo del jugador.

Sin embargo, no hubo acuerdo entre ambos clubes y Lucero comenzó a buscar la rescisión de su contrato con el elenco tricolor.

Fortaleza está abierto a dejar ir al exColo Colo mediante aquel mecanismo y el pago que conlleva, debido a su alto salario y el reciente descenso del equipo. Los azules esperan que la situación se resuelva prontamente y harán el esfuerzo para que, en caso de concretarse, Lucero sea el mejor pagado del plantel.

Respecto a Eduardo Vargas, en el Centro Deportivo Azul están tranquilos y también confían en concretar el retorno de "Turboman" en los próximos días, ya que el jugador, la gerencia técnica y la dirigencia están alineados para sellar el fichaje.

Otro aspecto importante en el mercado azul es Lucas Assadi, que suma sondeos desde el extranejero tras su gran desempeño en el 2025.

Pese al seguimiento sobre el "10", la U no ha recibido ofertas formales. Mientras aquello no ocurra, los "laicos" mantienen la calma sobre su futuro

Con una año de contrato vigente, el club apuró conversaciones con Assadi para ver el tema de su sueldo y buscar la renovación, mientras el piso para que salga es superior a los cinco millones de dólares.