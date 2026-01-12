Manuel Mayo por la partida de Leandro Fernández: "No teníamos esa salida contemplada"

La salida de Leandro Fernández de Universidad de Chile generó un fuerte remezón en la hinchada azul. Este lunes, el gerente deportivo de la institución, Manuel Mayo, abordó la situación y reconoció que la partida del argentino no estaba en los planes originales de la dirigencia antes del arribo del nuevo cuerpo técnico.

"Lo que se dijo es en base a que nosotros, en la planificación sin un entrenador, tal vez no teníamos esa salida contemplada. Pero una vez que el técnico nos presentó su idea de juego y las pocas posibilidades que iba a tener Leandro de jugar, entendimos que tener un jugador de esa jerarquía sin los minutos que se esperaría, no es bueno ni para él ni para nosotros", explicó Mayo en conferencia de prensa.

El directivo no ocultó su afecto por el atacante, recordando las gestiones que realizó para ficharlo años atrás. "Es difícil una salida así, por lo que significó para el club. Personalmente me tocó ir a Argentina a negociar su contratación, él tenía muchas ganas y vino en un momento que el club no estaba como ahora, nos vino a ayudar en un momento difícil", valoró.

Pese al cariño y a que el jugador dejó "mucho afecto" en el CDA, Mayo enfatizó que la decisión pasó exclusivamente por razones futbolísticas visadas por Francisco Meneghini.

"La idea no es generar una polémica en torno a esto, porque todas las salidas y contrataciones se dan porque estamos alineados con el cuerpo técnico", cerró.