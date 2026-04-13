Marcelo Díaz por polémica jugada ante Ñublense: Para mí es roja, de acá a la China
El referente azul también hizo una autocrítica al rendimiento mostrado por la U en Chillán.
El capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, también tuvo palabras para la polémica jugada que se dio en el partido ante Ñublense entre Jovanny Campusano y Javier Altamirano y para él, el chillanejo debió haber sido expulsado.
"Para mí es roja, de acá a la China, pero no me referiré al arbitraje. Para mí, esa jugada pudo haber sido roja, pero no lo tomaron así", dijo sin ahondar en el tema.
Como contraparte, Díaz sí apuntó al escaso protagonismo que tuvo el cuadro azul en el área contraria.
"Es doloroso perder en la forma en que lo hicimos. Se nos escapó un resultado de un partido que normalmente termina en empate", expresó.
"Nosotros tenemos que hace nuestro mejor trabajo, que es hacer goles, y ganar, cosas que hoy no nos resultó", añadió.