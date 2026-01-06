Mayo y postura de la U en el mercado: Estamos priorizando lo deportivo por sobre lo económico

En medio de la presentación de Eduardo Vargas, el gerente deportivo de Universidad de Chile, Manuel Mayo, entregó definiciones clave sobre cómo se está moviendo el club en el mercado de pases, enviando un mensaje de tranquilidad a los hinchas respecto a la continuidad de sus figuras.

Ante las consultas sobre posibles ofertas por jugadores del plantel, como los rumores que rondaron la zona defensiva y el mediocampo, el directivo fue tajante al señalar que el club no tiene carteles de venta en este momento, pues el foco está puesto en los resultados en la cancha para este 2026.

"Las posiciones las evaluamos todas, es un trabajo constante. Puede ser para reforzar porque falta una característica o para estar preparados para una venta. Nosotros estamos priorizando lo deportivo por sobre lo económico, no nos gustaría que se vaya nadie", aseguró Mayo.

Sin embargo, el encargado de la conformación del equipo de Francisco Meneghini advirtió que la secretaría técnica no puede descuidarse. "Tenemos que estar preparados de igual manera ante una lesión u otras situaciones", explicó, aludiendo a la necesidad de tener planes de contingencia.

La búsqueda del gol y las "convicciones"

Sobre la búsqueda de más variantes ofensivas y la dificultad de encontrar delanteros, Mayo desestimó que existan "obsesiones" por nombres específicos (como el consultado Octavio Rivero), prefiriendo hablar de certezas en el proyecto.

"Tú usaste la palabra obsesión... creo que a veces más que obsesiones son convicciones. Creer en algo, si uno está convencido, puede verse como obsesión, pero si resulta puede ser visto como una convicción", reflexionó.

Finalmente, valoró el trabajo que se realizará con la cantera: "Fue muy bueno lo que definió el cuerpo técnico de volver tres días antes con los juveniles. Hay una convicción en el proyecto de que jueguen más. Queremos que el cuerpo técnico analice y vea si la solución la tenemos en casa".