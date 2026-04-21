Memoria de Azul Azul reveló los millonarios sueldos de Michael Clark y Cecilia Pérez en 2025

Azul Azul, la concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, publicó a mediados de abril su Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2025, documento que transparenta la realidad económica y administrativa del club durante la pasada temporada.

En el informe se detallan las ganancias, pérdidas y, de forma particular, las dietas recibidas por los miembros del directorio, donde destacan remuneraciones millonarias por sus funciones en la institución laica.

De acuerdo a lo publicado por TVN Deportes, el presidente del club, Michael Clark, no recibió remuneración directa por ejercer el máximo cargo de la mesa, debido a que renunció a su dieta al momento de asumir.

Sin embargo, el timonel sí percibió ingresos bajo su rol de director ejecutivo. Por este concepto, Clark recibió un total aproximado de 171 millones de pesos, lo que promedia una renta cercana a los 14 millones de pesos mensuales.

Por su parte, la vicepresidenta de la sociedad anónima, Cecilia Pérez, obtuvo 450 UF (más de 17 millones de pesos cada 30 días) por su participación en las juntas de accionistas durante 2025. En esa misma línea, los demás directores de la mesa percibieron 225 UF (poco más de 8 millones de pesos).

No obstante, la exvocera de Gobierno durante la administración de SebastiánPiñera sumó otros ingresos a su cuenta personal. En su cargo de directora de Asuntos Públicos de la U, Pérez percibió una dieta que superó los 40 millones de pesos durante el año contable.