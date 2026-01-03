Meneghini valoró inicio de la pretemporada con juveniles: Van a tener un rol importante

Universidad de Chile arrancó su pretemporada bajo el mando de su nuevo director técnico, Francisco Meneghini, quien optó por dar el vamos a los trabajos con un escuadrón de futbolistas jóvenes.

En conversación con los medios oficiales del club, el estratego explicó que "decidimos citar unos días antes a los juveniles porque van a tener un rol importante a lo largo de la temporada. Son tres días ganados para nosotros, porque podemos verlos exclusivamente a ellos entrenar y que sientan desde el primer momento que, si se lo ganan, van a tener un espacio".

En la misma línea, el ex DT de O'Higgins aseguró que "obviamente necesitamos que empujen, que transmitan ganas de estar, y en estos tres días ese es el objetivo. Después hay algunos que van a continuar a partir del lunes, pero en este período vamos a observar en detalle a jugadores que nos han recomendado dentro del club y que queremos analizar en profundidad".

"Paqui" también aclaró que los canteranos estarán en igualdad de condiciones al momento de luchar por un puesto. "No soy mucho de mirar el carnet de identidad a la hora de elegir un jugador. Creo que el talento joven es muy importante para el club, porque es capital del club. La institución invierte mucho en la formación y son futbolistas que ya conocen lo que significa estar acá", afirmó.

Por último, Meneghini remarcó que "hay una regla que cumplir con los minutos juveniles, pero no podemos permitir que eso nos debilite como equipo. Tiene que cumplirse de manera natural, porque el rendimiento de los jugadores formados en casa así lo debe marcar".