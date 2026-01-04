Republicanos acusó "mirada miope" de Boric y demás líderes iberoamericanos de izquierda sobre Venezuela

El diputado Stephan Schubert, del Partido Republicano y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, calificó como "impresentable" la declaración conjunta de Chile, Brasil, Colombia, México, Uruguay y España sobre la acción militar de Estados Unidos en Venezuela, asegurando que en el escrito no se hace mención de los "principios vulnerados" por el régimen chavista.

En la declaración, publicada este domingo, los países reafirmaron su apego a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y establecieron que se debe avanzar en una resolución "por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional".

Las naciones firmantes arremetieron también contra el actuar estadounidense, que terminó con la captura de Nicolás Maduro -líder del régimen-, y afirmaron que "constituyen un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil".

La controversia se desata en el marco de la declaración que rechaza acciones militares en Venezuela y busca promover el diálogo, generando un profundo debate interno. (FOTO: EFE)

Estas declaraciones entraron rápida respuesta en el diputado Schubert, que afirmó que "es impresentable que ellos citan en su declaración distintos principios que habrían sido vulnerados, pero omiten otros principios tan importantes como eso".

El parlamentario puso el foco en la ausencia de referencias explícitas a derechos fundamentales y procesos democráticos que, a su juicio, deberían ser inherentes a cualquier declaración sobre la situación venezolana.

"¿Qué pasa con la supuesta irrestricta defensa de los derechos humanos del que siempre hacen referencia? Aquí nada de eso se habló. Del respeto a las elecciones, respeto a la voluntad soberana del pueblo, nada de eso se habló", cuestionó el parlamentario.

"Aquí lo que hay es una mirada miope de un grupito de izquierda que defiende a su gente", espetó el militante de Republicanos.

Partidos latinoamericanos de derecha exigen la liberación "inmediata e incondicional" de todos los presos políticos

En paralelo, el senador Francisco Chahuán (Renovación Nacional), en su calidad de presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), que agrupa a agrupaciones políticas de derechas de la región, encabezó una reunión de emergencia para abordar la crisis en Venezuela tras la captura de Maduro.

Al término del encuentro, el parlamentario de Chile Vamos informó que el organismo regional resolvió exigir la liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos, calificando la situación como una emergencia de derechos humanos sin precedentes en la región.

"Exigimos la inmediata liberación de todos los presos políticos en Venezuela ya", manifestó Chahuán, quien señaló que la UPLA "observa con extrema atención la situación política y los derechos humanos de la República de Venezuela tras los acontecimientos recientes que culminaron con la salida del poder de Nicolás Maduro".

Chahuán subrayó que "la prolongada crisis política en Venezuela, caracterizada por años de represión sistemática, ruptura de las garantías democráticas y detención de quienes disienten, ha provocado una emergencia de derechos humanos sin precedentes en la región".

"En este contexto de transición en ciernes, demandamos la inmediata liberación - además, que sea incondicional- de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos y el fin de toda forma de persecución en contra opositores y sectores disidentes, sin excepción alguna", remarcó.

Chahuán sostuvo además que "toda transición política genuina, sea interna o externa, debe basarse necesariamente en la libertad de todas las voces, en el respeto al pluralismo político y en un compromiso firme con la restitución de las garantías civiles y políticas".

El líder de la UPLA aseguró que el bloque asumirá "una posición de liderazgo" en la supervisión de este proceso de transición.