Caso Ojeda: Fiscalía actualizó estado de la investigación tras la captura de Maduro

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público emitió este domingo un comunicado de prensa en el que abordó el estado de la investigación por el asesinato en Chile del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

Un día después de la operación relámpago de Estados Unidos que resultó en la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, el organismo persecutor confirmó que las pesquisas siguen activas y apuntan directamente a altas esferas del poder en Caracas, mencionando específicamente la eventual participación de figuras clave del régimen chavista.

Disidente del régimen de Maduro y asilado político en Chile, Ojeda fue secuestrado la madrugada del 21 de febrero de 2024 por un grupo de hombres disfrazados de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Las cámaras del edificio captaron cómo lo sacaron en calzoncillos de su departamento, en la comuna de Independencia, y su cadáver se encontró 10 días después, sepultado debajo de un bloque de cemento, en la comuna de Maipú.

El ECOH ratificó hoy que la investigación, dirigida por el fiscal regional Héctor Barros y el persecutor jefe Alex Cortez, "sigue activa" y "cualquier nuevo imputado o detenido será incluido en la causa que se mantiene vigente, lo que podría incluir autoridades de dicho país (Venezuela), si los antecedentes así lo determinan".

Uno de los puntos más trascendentales del comunicado es la confirmación de que "se sigue investigando especialmente la eventual participación en este crimen de personas que se desempeñan en el Gobierno venezolano, como el señor Diosdado Cabello, conforme los antecedentes que se han obtenido hasta ahora en la carpeta investigativa".

La nota detalla además los avances procesales del caso principal, indicando que el pasado 29 de diciembre se presentó la primera acusación contra 20 sujetos vinculados a la organización criminal "Piratas de Aragua". Estos imputados ya se encuentran privados de libertad a la espera de la audiencia de preparación de juicio oral.

Paralelamente, "continúa abierta otra causa por los mismos hechos, para sujetos que están con proceso de extradición u orden de detención pendiente por estos ilícitos", precisó el documento.

Desde el ECOH reiteraron que la naturaleza del crimen trasciende las fronteras nacionales, calificándolo como un acto de "crimen organizado transnacional". En esa línea, manifestaron su expectativa de cooperación internacional: "Esperamos, como ya hemos sostenido con anterioridad, que las autoridades venezolanas contribuyan con la investigación de esta causa".