Confirman tercer bañista fallecido en el Lago Llanquihue en lo que va del verano

Las autoridades confirmaron este domingo la muerte de un bañista en las aguas del Lago Llanquihue, en la comuna de Frutillar, Región de Los Lagos.

La víctima fue identificada como Claudio Reyes Vargas, de 38 años, quien se encontraba realizando actividades de inmersión con un equipo de snorkel en el sector de Playa Maqui.

El sector donde ocurrió el deceso no se encuentra habilitado para el baño.

Según los informes preliminares, el hombre ingresó al agua pero, por causas que se investigan, no logró salir por sus propios medios, quedando atrapado ante la mirada de testigos.

Personas que estaban en el lugar y un trabajador de un camping cercano desplegaron inmediatos esfuerzos de rescate para intentar salvar al malogrado turista. Sin embargo, tras lograr llevarlo hasta el borde de la playa, las maniobras de reanimación resultaron infructuosas y se constató su deceso en el sitio.

Este hecho eleva a cuatro la cifra de víctimas fatales por inmersión en la zona en lo que va de la temporada: tres fallecidos en el Lago Llanquihue y uno en el Río Maullín, en la comuna de Los Muermos. Las autoridades regionales han reiterado el llamado a la extrema precaución y al uso exclusivo de playas aptas para el baño.