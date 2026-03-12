Parte médico azul: Los lesionados que complican aún más el panorama de la U

De cara al partido ante Coquimbo Unido, Universidad de Chile acumula bajas por lesión, algo que complica el estreno del técnico John Valladares como entrenador interino del elenco azul.

De cara al partido del sábado están confirmadas las bajas en defensa de Matías Zaldivia y Bianneider Tamayo.

En la zona media, en tanto, están descartados Charles Aránguiz, quien presenta un desgarro que lo tendrá cerca de dos meses fuera de las canchas, y Lucas Assadi, quien tiene aún dos semanas de recuperación tras un esguince.

Mientras que en ofensiva Octavio Riveros está a la espera de pasar por quirófano para determinar cuánto tiempo más estará de baja.

En duda para el partido ante el vigente campeón del fútbol chileno están Maximiliano Guerrero, quien arrastra una dolencia, y Juan Martín Lucero, a quien lo esperarán hasta última hora.

Estas bajas se suman a la de Marcelo Díaz, quien está suspendido luego de haber sido expulsado en el último partido ante Universidad de Concepción.

El partido entre la U y Coquimbo Unido se jugará este sábado a las 18:00 horas en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".