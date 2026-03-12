Hombre armado murió tras tiroteo con la policía frente a sinagoga en EE.UU.

Un hombre armado murió este jueves tras protagonizar un tiroteo con la policía luego de estrellar un vehículo contra una sinagoga en West Bloomfield, cerca de Detroit, en el estado de Michigan, Estados Unidos. El incidente no dejó otras víctimas fatales.

El atacante impactó su automóvil contra la entrada del templo Temple Israel y portaba un rifle, con el que intercambió disparos con las autoridades que acudieron al lugar.

El hombre fue abatido dentro del vehículo, según informó el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard.

La única persona herida fue un agente de seguridad que resultó atropellado durante el ataque. De acuerdo con el sheriff, se espera que el funcionario se recupere satisfactoriamente.

Tras el incidente, las fuerzas del orden desplegaron un amplio operativo en el sector para asegurar el área y verificar si el vehículo involucrado contiene explosivos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue informado de lo ocurrido, según señaló la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a la cadena CNN.

La sinagoga Temple Israel es un importante centro religioso, educativo y comunitario para la comunidad judía del área de Detroit y está considerada la congregación reformista más grande de Estados Unidos.

Hasta el momento, las autoridades no han vinculado el hecho con la guerra contra Irán iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel. No obstante, desde el inicio de esa ofensiva el Federal Bureau of Investigation elevó la alerta terrorista en el país ante posibles ataques en represalia.

El director del FBI, Kash Patel, informó que agentes federales y policías locales acudieron al lugar para responder a la embestida del vehículo y al posterior tiroteo.

Tras conocerse el incidente, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, condenó lo ocurrido y expresó su apoyo a la comunidad judía. "Esto es desgarrador. La comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz. El antisemitismo y la violencia no tienen lugar en Michigan. Espero que todos estén a salvo", señaló.

Michigan, ubicado en el Medio Oeste del país, cuenta con una de las comunidades árabes más numerosas de Estados Unidos y también con una importante comunidad judía, especialmente concentradas en el área metropolitana de Detroit.

La congresista Rashida Tlaib, de origen palestino, calificó el ataque como "espantoso" y agregó que "nadie debería sufrir violencia en ningún lugar, especialmente en un lugar de culto".