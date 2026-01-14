Síguenos:
Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Precios de abonos de Universidad de Chile generaron críticas entre sus hinchas

Los tickets más costosos de la temporada superaron el millón de pesos.

Precios de abonos de Universidad de Chile generaron críticas entre sus hinchas
Este miércoles, Universidad de Chile oficializó los precios de sus abonos para la temporada 2026. Sin embargo, al contrario de ser aplaudido, desató una ola de críticas por el elevado costo de sus ubicaciones.

La institución azul fijó el valor más alto en el sector Bajo Marquesina del Estadio Nacional, con un monto que alcanzó los $1.332.000 de pesos para el público general. Mientras que el más bajo llegó a los $199.500.

El alza de precios afectó principalmente a los sectores populares, donde la renovación en Galería Sur pasó de $130.000 a $177.000 respecto al ciclo anterior.

La controversia se agudizó al analizar los beneficios deportivos incluidos, ya que a diferencia de otros equipos, el abono de los "azules" contempló exclusivamente los encuentros del Campeonato Nacional y no de Copa Chile o Copa de la Liga.

