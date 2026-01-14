Colo Colo afronta su primera prueba de pretemporada ante Olimpia en Uruguay

La hora de la verdad llegó para Fernando Ortiz y Colo Colo, ya que este jueves el equipo enfrentará su primera prueba seria de la pretemporada cuando se mida ante Olimpia de Paraguay, a las 21:00 horas (00:00 GMT), por la Serie Río de La Plata.

El encuentro que se disputará en el Estadio "Luis Franzini" de Montevideo, Uruguay, recibe a un equipo "albo" con semanas de trabajo bajo las órdenes de un técnico que ya no puede presentar excusas en cuanto a un rendimiento que siembre dudas.

El equipo tendrá una novedosa formación, con una baja de último minuto, ya que Jeyson Rojas no viajó a Uruguay por motivos personales, modificando el equipo que trabajó Ortiz para enfrentar a los paraguayos.

La posible oncena del popular será con Fernando De Paul; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Felipe Méndez, Erick Wiemberg; Claudio Aquino; Lucas Cepeda y Javier Correa.

En tanto, para Olimpia el antecedente más fresco que tiene el "Cacique" fue el vibrante empate que protagonizó 3-3 ante 2 de Mayo en la última fecha de la liga paraguaya el pasado 26 de noviembre de 2025.

Remontándose estadísticamente, el último enfrentamiento entre Colo Colo y la "O" fue hace más de 25 años, durante la extinta Copa Mercosur en 1999. En fase de grupos de aquel torneo, los guaraníes triunfaron 2-1 ante un equipo que tuvo el descuento de Marcelo Barticciotto.

Todos los detalles de este encuentro podrás seguirlos en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.