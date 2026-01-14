Colo Colo afronta su primera prueba de pretemporada ante Olimpia en Uruguay
Los “albos” son invitados para el torneo amistoso Serie Río de La Plata.
La hora de la verdad llegó para Fernando Ortiz y Colo Colo, ya que este jueves el equipo enfrentará su primera prueba seria de la pretemporada cuando se mida ante Olimpia de Paraguay, a las 21:00 horas (00:00 GMT), por la Serie Río de La Plata.
El encuentro que se disputará en el Estadio "Luis Franzini" de Montevideo, Uruguay, recibe a un equipo "albo" con semanas de trabajo bajo las órdenes de un técnico que ya no puede presentar excusas en cuanto a un rendimiento que siembre dudas.
El equipo tendrá una novedosa formación, con una baja de último minuto, ya que Jeyson Rojas no viajó a Uruguay por motivos personales, modificando el equipo que trabajó Ortiz para enfrentar a los paraguayos.
La posible oncena del popular será con Fernando De Paul; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Felipe Méndez, Erick Wiemberg; Claudio Aquino; Lucas Cepeda y Javier Correa.
En tanto, para Olimpia el antecedente más fresco que tiene el "Cacique" fue el vibrante empate que protagonizó 3-3 ante 2 de Mayo en la última fecha de la liga paraguaya el pasado 26 de noviembre de 2025.
Remontándose estadísticamente, el último enfrentamiento entre Colo Colo y la "O" fue hace más de 25 años, durante la extinta Copa Mercosur en 1999. En fase de grupos de aquel torneo, los guaraníes triunfaron 2-1 ante un equipo que tuvo el descuento de Marcelo Barticciotto.
