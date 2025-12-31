Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago34.1°
Humedad19%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Preparador físico de Lucero: La U es un equipo grande, a cualquiera le gustaría ir

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Claudio Borges alabó al delantero argentino diciendo: "estaría a la altura de jugar en Europa".

Preparador físico de Lucero: La U es un equipo grande, a cualquiera le gustaría ir
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Claudio Borges, preparador físico personal de Juan Martín Lucero, conversó con Cooperativa Deportes y se refirió a los rumores que vinculan al delantero argentino con una posible llegada a Universidad de Chile después de su paso en Fortaleza y Colo Colo.

"Martin es un jugador que lo tengo hace muchos años. (...) Tiene un potencial y un físico privilegiado. Por lo general los jugadores que he tenido como Lucas Barrios, Pablo Caballero, Gustavo Rezza, han jugado hasta los 42 años en gran nivel", comenzó mencionando.

Seguido a ello apuntó: "Era una de las posibilidades Chile porque tiene la familia en Mendoza y puede estar cerca de la familia. La U es un equipo grande, importante de Sudamérica, que siempre tiene competencias internacionales, entonces a cualquiera le gustaría ir".

"Dependerá del club y de la propuesta que le hagan a él. Pero Martín está para jugar en la liga que quiera, te puedo asegurar. Por la edad lo pueden tener como un tabú, pero estaría a la altura de jugar en Europa", cerró.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada