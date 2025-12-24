Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Regalo para los azules: La U oficializó la renovación de Charles Aránguiz

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro azul alegró a los hinchas en la víspera de Navidad.

Regalo para los azules: La U oficializó la renovación de Charles Aránguiz
Universidad de Chile alegró a sus hinchas en la víspera de la Navidad con un regalo: La oficialización de la renovación de Charles Aránguiz, capitán del equipo y mejor jugador de la Liga de Primera 2025.

"Renovado, en casa y esperando las 12", publicó la U, con una fotografía de Charles, con la firma del "Príncipe", generando miles de likes y muchos comentarios de felicidad de los fanáticos en apenas minutos.

Aránguiz, de 36 años, fue clave en la gran temporada de la U, en donde los azules llegaron a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

En el plano local, el cuadro azul terminó cuarto y logró la clasificación a la Sudamericana del 2026, en donde enfrentará a Palestino por un cupo en la fase grupal.

