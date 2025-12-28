Representante apuntó a Meneghini y presionó a la U por "enfriar" fichaje de Lucas Romero

Universidad de Chile alista la presentación de Francisco Meneghini como nuevo DT, pero la espera ha atrasado su mercado de fichajes y generó reacciones desde el círculo de un jugador prácticamente abrochado.

Regis Marques, representante del mediocampista paraguayo Lucas Romero, aseguró que el cambio de estratego complicó las negociaciones del "Romántico Viajero" con el futbolista perteneciente a Recoleta FC.

En conversación con ABC Deportes, el empresario explicó que "con Universidad de Chile quedó en 'stand by' por el cambio de técnico y ahora volveremos a hablar con ellos, pero obvio que se enfrió un poco porque cambiaron al DT".

"Estaba casi arreglado en la U, teníamos la propuesta para firmar y hubo este cambio de director técnico", señaló. Aunque era de público conocimiento que habría nuevo DT en la U, el agente dijo que el movimiento fue "muy raro"..

Por último, Marques hizo una declaración con una clara advertencia a los azules: "Queremos mirar lo mejor para Lucas y estamos escuchando a otros clubes también. Peñarol, incluso Olimpia, que me llamó (diciendo) que lo quieren, pero tienen que ser responsables con las finanzas del club".