Rivero y el venidero duelo ante Colo Colo: Ojalá pueda convertir y ayudar a que el equipo gane

El delantero uruguayo Octavio Rivero se refirió en conferencia de prensa a su llegada a Universidad de Chile y adelantó que se ilusiona con marcarle a Colo Colo en el Superclásico de marzo próximo cuando ambos se vean las caras en el marco de la Liga de Primera.

"Me ha tocado jugar clásicos. Tengo el conocimiento de esos partidos y sé de la importancia que tienen tanto para la gente como para el club. No pienso en cómo me recibirán (los fanáticos albos), pienso en mi equipo, y ojalá ganar y si Dios quiere poder convertir y ayudar a que el equipo esté allá arriba", dijo el charrúa.

Siempre en relación a su pasado en el cuadro albo, Rivero se refirió a dichos que habría realizado en torno a que nunca jugaría por la U.

"Entiendo tu pregunta. Yo hago una entrevista en 2023 y dije que no tendría problemas en jugar la U, pero se agarran de un título y la gente consume, pero ya dije, estoy feliz de estar acá, y estaría bueno que pongan el artículo como es", expresó.

"Espero ganarme (al hincha) dentro de la cancha, como lo he hecho en todos lados, ahí es donde se gana la gente, a los compañeros, espero aportar goles y ojalá que logrando algún título, eso me ilusionó de haber venido. Hay que mostrar compromiso, entrega y que después se cumplan los objetivos", complementó.

El exdelantero de Barcelona SC comentó sus sensaciones de llegar a la U y aseguró que "estoy muy feliz de estar acá. Estuvimos un año intentando venir, se hizo difícil el año pasado, hubo varios detalles que me los guardó para mí. Hoy estoy acá, estoy feliz de estar en la U, hay un proyecto deportivo importante, objetivos importantes para lograr, así es que agradecerle a la dirigencia por este tiempo y que haya podido llegar es muy lindo".

Explicó que llegó a la U muy convencido porque "fue fundamental el interés que mostraron en mí, todo lo que me han mostrado de mí. Además, en mi paso por Chile, uno sabe lo que es este club, y eso es un cúmulo de cosas para poder estar acá".