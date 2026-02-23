Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Se complica la presencia de Lucas Assadi en el Superclásico

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante azul tuvo que ser sustituido en el entretiempo en el partido frente a Limache.

Se complica la presencia de Lucas Assadi en el Superclásico
Se encendieron las alarmas en Universidad de Chile tras la sustitución de Lucas Assadi en el partido contra Deportes Limache, quien salió del encuentro en el entretiempo por dolencias en uno de sus tobillos.

Según informamos en Cooperativas Deportes, Assadi se debe realizar estudios médicos, ya que se cree que tiene un esguince en su tobillo izquierdo, que se debe confirmar y determinar su grado.

En la U evaluarán si el volante alcanza a llegar al Superclásico del domingo 1 de febrero frente a Colo Colo, pero actualmente, se ve complicado que Francisco Meneghini pueda contar con el jugador.

