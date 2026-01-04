Solo detalles separan a Lucero de convertirse en refuerzo de Universidad de Chile

Universidad de Chile no se detiene en su afán de conformar un plantel estelar para la temporada 2026. Tras la oficialización de Eduardo Vargas, la dirigencia de Azul Azul pisó el acelerador para cerrar a su próxima gran incorporación: El argentino Juan Martín Lucero.

Según informamos en Cooperativa Deportes, la operación está prácticamente cerrada y solo restan "detalles" para que se concrete el traspaso.

Estos temas pendientes corresponden exclusivamente a la firma de los contratos, paso final para oficializar un movimiento que promete remecer el fútbol nacional dado el pasado del jugador en Colo Colo.

De acuerdo a nuestra emisora, existe una probabilidad muy alta de que el exVélez se transforme en jugador azul. De no mediar inconvenientes de última hora, el ariete aterrizará en Santiago este martes para estampar su rúbrica y ponerse a disposición del cuerpo técnico.

La planificación de Universidad de Chile es juntar potencias. Mientras Eduardo Vargas se sumará este lunes a los trabajos de pretemporada junto al resto de sus compañeros, se espera que Lucero pueda integrarse durante la semana, cerrando así una delantera de lujo.

De concretarse la firma, Lucero se convertirá en nuevo refuerzo de la U, completando una semana de ensueño para los hinchas "laicos" que ven cómo se arma el equipo para pelear el título este 2026.