El Tribunal de Disciplina de la ANFP confirmó la suspensión de los zagueros de Universidad de Chile Igor Lichnovsky y Marcelo Morales, quienes recibieron una fecha de castigo por lo que se perderán el duelo de este fin de semana ante Deportes Concepción.

El zaguero central fue expulsado en el triunfo por 0-1 ante O'Higgins por doble amarilla, por lo que no será parte de la delegación que viajará a la Región del Biobío en un duelo que puede sentenciar la clasificación azul a la fase grupal de la Copa Libertadores 2027.

El zurdo, en tanto, acumuló su décima amonestación, lo que también le vale una suspensión de un partido.

Con ello, el técnico Fernando Gago deberá recurrir a su banca para rearmar la última línea.