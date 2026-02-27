Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago30.5°
Humedad17%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Universidad de Chile definió su formación para el Superclásico

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los azules ratificaron su oncena titular para medirse ante los albos.

Universidad de Chile definió su formación para el Superclásico
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Universidad de Chile realizó uno de los últimos entrenamientos de cara al Superclásico contra Colo Colo, donde terminó por confirmar su oncena titular para este domingo 1 de marzo.

Según Cooperativa Deportes, en la práctica de este viernes, "Paqui" Meneghini confirmó el cambio de Felipe Salomoni por Marcelo Morales en la banda izquierda del cuadro azul.

Por lo que la alineación del "Romántico Viajero" contará con este cambio y con Javier Altamirano en el lugar del lesionado Lucas Assadi.

De esta manera, Universidad de Chile alista su formación con Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Marcelo Morales, Javier Altamirano; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero.

El partido de este domingo en el Monumental arrancará a las 18:00 horas y podrás seguir todos los detalles en la señal de Cooperativa Deportes y la cobertura de Cooperativa.cl.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada