Universidad de Chile definió su formación para el Superclásico

Universidad de Chile realizó uno de los últimos entrenamientos de cara al Superclásico contra Colo Colo, donde terminó por confirmar su oncena titular para este domingo 1 de marzo.

Según Cooperativa Deportes, en la práctica de este viernes, "Paqui" Meneghini confirmó el cambio de Felipe Salomoni por Marcelo Morales en la banda izquierda del cuadro azul.

Por lo que la alineación del "Romántico Viajero" contará con este cambio y con Javier Altamirano en el lugar del lesionado Lucas Assadi.

De esta manera, Universidad de Chile alista su formación con Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Marcelo Morales, Javier Altamirano; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero.

El partido de este domingo en el Monumental arrancará a las 18:00 horas y podrás seguir todos los detalles en la señal de Cooperativa Deportes y la cobertura de Cooperativa.cl.