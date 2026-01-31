Universidad de Chile identificó a siete sujetos que participaron en los incidentes en el Estadio Nacional

Universidad de Chile informó que logró identificar, gracais a su sistema biométrico, a siete sujetos que participaron en los incidentes este viernes , en la galería sur del Estadio Nacional, durante el partido contra Audax Italiano en el inicio de la Liga de Primera.

"A estas siete personas, como a las demás que serán identificadas en las próximas horas por el sistema de reconocimiento facial, se les presentarán en los próximos días querellas nominativas, como sugirió el ministro de Seguridad Pública, y se hará pública su identidad. Seguiremos todas las acciones judiciales necesarias para que caiga sobre ellas todo el peso de la ley", indicó el club en un comunicado.

Del mismo modo, el club indicó que se hizo parte de la querella "contra los cuatro individuos que fueron detenidos por Carabineros el viernes durante el partido contra Audax Italiano".

"La investigación durará 60 días y, en ese periodo, los sujetos tendrán prohibición de ingreso a los estadios. A la audiencia de formalización realizada este mediodía en el Centro de Justicia también comparecieron el Ministerio Público y la SEREMI de Seguridad Pública", agregó la U.

Finalmente, U. de Chile remarcó que "todos los daños del sector sur del Estadio Nacional fueron reparados. Esto consistió en limpieza, pintura, remplazo de asientos destruidos y reparación de baños".