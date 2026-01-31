Universidad de Chile realizó trabajos de reparación en el Estadio Nacional tras incidentes de barristas

Universidad de Chile, tras los graves incidentes de un grupo de barristas en el partido ante Audax Italiano, realizó trabajos de reparación en el Estadio Nacional, para dejar listo el recinto para el amistoso femenino que disputará el club ante River Plate.

Las reparaciones empezaron durante la noche en la galería sur, y durante la mañana de este sábado se completó la primera fase de limpieza.

Los trabajos continuarán en baños y butacas, ya que el equipo necesita tener el estadio en buenas condiciones para el amistoso contra River Plate femenino, programado para las 19:00 horas (22:00 GMT).