Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago21.2°
Humedad25%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

[VIDEO] La potente arenga de Gago antes del clásico universitario

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Universidad de Chile compartió el mensaje previo al triunfo en el Nacional.

[VIDEO] La potente arenga de Gago antes del clásico universitario
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El técnico Fernando Gago fue protagonista en la previa del clásico universitario 202, luego de que Universidad de Chile compartiera la potente arenga que realizó antes del partido que terminó con triunfo azul por 1-0 en el Estadio Nacional.

En el registro, Gago apeló a la intensidad y al valor emocional del encuentro para encender al plantel antes de salir a la cancha. "Nos hacemos sentir, nos hacemos respetar. Es un clásico y se juega con el corazón. ¡Hoy es nuestro partido, carajo!", expresó.

La arenga tuvo cierre perfecto para Universidad de Chile, que se quedó con el clásico universitario ante Universidad Católica por 1-0 en el Nacional, gracias al gol de Juan Martín Lucero.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada