[VIDEO] La potente arenga de Gago antes del clásico universitario

El técnico Fernando Gago fue protagonista en la previa del clásico universitario 202, luego de que Universidad de Chile compartiera la potente arenga que realizó antes del partido que terminó con triunfo azul por 1-0 en el Estadio Nacional.

En el registro, Gago apeló a la intensidad y al valor emocional del encuentro para encender al plantel antes de salir a la cancha. "Nos hacemos sentir, nos hacemos respetar. Es un clásico y se juega con el corazón. ¡Hoy es nuestro partido, carajo!", expresó.

La arenga tuvo cierre perfecto para Universidad de Chile, que se quedó con el clásico universitario ante Universidad Católica por 1-0 en el Nacional, gracias al gol de Juan Martín Lucero.