Cecilio Waterman acordó fichar por U. de Concepción tras su salida de Coquimbo
El goleador del último campeón seguirá compitiendo en el torneo chileno.
El panameño ya tuvo un paso por el "Campanil" en 2020
Pese a que Hernán Caputto abrió una puerta a su continuidad en Coquimbo Unido, Cecilio Waterman finalmente cambiará de camiseta dentro de la Liga de Primera y reforzará a la recién ascendida Universidad de Concepción.
Sergio Godoy Acosta, corresponsal de Cooperativa en la región del Biobío, reveló que el delantero aceptó la oferta presentada por la escuadra penquista, que volverá a defender tras seis años.
Waterman ya jugó para la UdeC en la temporada 2020, donde anotó 17 goles en 32 partidos. Pese a sus conquistas, aquel año el "Campanil" descendió tras caer por la mínima en una recordada definición a partido único contra Colo Colo.
Respecto a la temporada 2025, el panameño fue el goleador del campeón: En la Liga de Primera marcó 11 goles, con otras dos dianas en Copa Chile. Además sumó una asistencia.
En cuanto a Universidad de Concepción, alcanzará hasta el momento tres refuerzos para el regreso a Primera División, tras el principio de acuerdo con Jorge Espejo y Patricio Romero, junto al DT Juan Cruz Real.