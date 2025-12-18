Cecilio Waterman acordó fichar por U. de Concepción tras su salida de Coquimbo

Pese a que Hernán Caputto abrió una puerta a su continuidad en Coquimbo Unido, Cecilio Waterman finalmente cambiará de camiseta dentro de la Liga de Primera y reforzará a la recién ascendida Universidad de Concepción.

Sergio Godoy Acosta, corresponsal de Cooperativa en la región del Biobío, reveló que el delantero aceptó la oferta presentada por la escuadra penquista, que volverá a defender tras seis años.

Waterman ya jugó para la UdeC en la temporada 2020, donde anotó 17 goles en 32 partidos. Pese a sus conquistas, aquel año el "Campanil" descendió tras caer por la mínima en una recordada definición a partido único contra Colo Colo.

Respecto a la temporada 2025, el panameño fue el goleador del campeón: En la Liga de Primera marcó 11 goles, con otras dos dianas en Copa Chile. Además sumó una asistencia.

En cuanto a Universidad de Concepción, alcanzará hasta el momento tres refuerzos para el regreso a Primera División, tras el principio de acuerdo con Jorge Espejo y Patricio Romero, junto al DT Juan Cruz Real.