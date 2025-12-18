U. de Concepción anunció principio de acuerdo para sus primeros dos refuerzos

Universidad de Concepción informó a través de sus canales oficiales que alcanzó un principio de acuerdo para sus dos primeros fichajes de cara al reestreno en la Liga de Primera 2026.

El "Campanil" está por concretar las llegadas de los defensores Jorge Espejo y Patricio Romero; ambos exCobreloa.

Espejo será vendido por los loínos luego de haber terminado su préstamo en Audax Italiano, donde jugó 40 partidos, anotó tres goles y dio dos asistencias entre la Liga y Copa Chile.

Romero, en tanto, firmará bajo una cesión con opción de compra: El mundialista sub 20 con La Roja durante la temporada 2025 jugó 30 partidos con Cobreloa, en los que contabilizó una asistencia.

Ambos refuerzos complementarán la reciente llegada del director técnico argentino Juan Cruz Real, quien tomará la posta de Cristián "La Nona" Muñoz, quien no renovó contrato tras conquistar la Liga de Ascenso.

Cruz tendrá la misión de comandar a los penquistas en su regreso a la máxima categoría, además del desafío personal de dirigir luego de un año sin club. Su última experiencia fue Belgrano de Córdoba en 2024.