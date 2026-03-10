Juan Cruz Real dejó de ser director técnico de Universidad de Concepción

El técnico argentino Juan Cruz Real dejó de ser entrenador de Universidad de Concepción, un día después del empate 1-1 que tuvo el equipo penquista ante U. de Chile en la Liga de Primera.

Según información de Cooperativa Deportes, el entrenador de 49 años decidió quedarse en Estados Unidos con su familia, tras haber viajado para realizar trámites personales.

De hecho, el estratego no estuvo en la banca en el partido con la U en el Estadio Nacional, siendo reemplazado por el asistente técnico Cristián Duarte.

Cruz Real llegó a la U. de Conce en diciembre del año pasado, y solo dirigió a los penquistas en seis duelos oficiales, con dos triunfos, dos empates y dos derrotas.

Tras la salida de Real, la dirigencia del Campanil está definiendo quién asumirá el interinato del equipo para preparar el próximo partido, ante Palestino el domingo en el "Ester Roa", a las 12:00 horas (15:00 GMT).