El uruguayo Leonardo Ramos renunció a la banca de Universidad de Concepción, después de haber dirigido solo cinco partidos en el conjunto penquista durante esta temporada.

Según informó el medio Sabes de Concepción, el motivo de la renuncia de Ramos fue para volver a su país, en donde dirigirá a Danubio, equipo donde fue campeón en la temporada 2013-2014.

Ramos estuvo en el Campanil poco más de un mes, siendo presentado el pasado 3 de abril, y sólo dirigió cinco encuentros: Un triunfo, un empate y tres derrotas.

Este es el segundo técnico que pierde la UDEC en lo que va de la temporada, ya que Juan Cruz Real también dejó el equipo en marzo pasado.

De momento, el cuadro penquista no ha oficializado la salida de Ramos, y tampoco ha anunciado quien asumirá el cargo.

El equipo marcha duodécimo en la tabla, con 14 puntos en 11 fechas, y en su próximo desafío, enfrentará a O'Higgins en Rancagua, el sábado a las 17:30 horas (21:30 GMT).