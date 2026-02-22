Tomás González tras su retorno: Me faltó un poco de apoyo, yo corrí con casi todos los gastos

El histórico gimnasta chileno, Tomás González tras competir en el Mundial de Gimnasia en Alemania confesó que pese a su trayectoria no recibió ayuda monetaria por parte de la federación chilena.

"No me quería generar muchas expectativas. Quizás no obtuve mucho apoyo en mi preparación, yo corrí con casi todos los gastos. Le pedí ayuda a Puma para que me ayudara con ropa deportiva. Tal vez me faltó un poco de apoyo, pero también lo quise hacer así", explicó el deportista nacional en una entrevista con La Tercera.

"La Federación de Chile decidió elegir a otros gimnastas y mis ahorros no me dan para pagarme todo el circuito. Iré viendo, pero quedé super motivado, comentó tras ser consultado sobre si seguirá compitiendo.

Además, explicó los gastos que tiene que hacer para competir. "Es caro. Están los pasajes y lo que uno tiene que pagarle a la organización; los alojamientos oficiales que incluyen transporte y alimentación. El autofinanciamiento son hartos millones, multiplicar esto por cuatro fechas más se le hace difícil a cualquiera".

Finalmente, González contó como se sintió en su regreso a la competencia y ser el más longevo en el Mundial en masculino. "Ahora tengo más experiencia, eso juega mucho a favor. Este es un regreso bien orgánico, sin aspiraciones de medallas. Fui como una especie de sopresa, nadie esperaba verme y verme de buena forma", finalizó.