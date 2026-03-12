Ministra Duco y la reforma a la Ley SADP: Pronto tendremos novedades de la decisión que tomaremos

Natalia Duco, nueva ministra de Deporte, evitó profundizar sobre temas claves que están en la palestra, como la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Profesionales (Ley SADP) y una posible postulación a los Juegos Olímpicos de 2036, aunque señaló que "pronto tendremos novedades".

"Estamos enfocados en el segundo día de trabajo, vamos a saludar a los funcionarios, vamos a llegar a la oficina y prontamente les tendremos novedades de las decisiones que tomaremos", declaró Duco a CNN Chile tras participar en la oración ecuménica por Chile en la Catedral de Santiago.

Al ser consultada sobre las tareas del ministerio, Duco recalcó que recién era el segundo día de trabajo; y ante una consulta en específico sobre la Ley SADP, reiteró: "Vamos a llegar a la oficina, rectificar que el cuadro de nuestro presidente (José Antonio Kast) esté puesto, y después informaré las decisiones que tomaremos".

La reforma de la Ley SADP fue aprobada por el Senado la semana pasada y el impulsor del proyecto, el senador Matías Walker, indicó que esperaba que el gobierno de Kast mantuviera la urgencia del proyecto, que debe ser revisada en un tercer trámite en la Cámara Baja antes de convertirse oficialmente en Ley de la República.