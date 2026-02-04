Natalia Duco renunció a la Beca Proddar: "Es lo correcto por probidad"

Un documento revelado puso el foco sobre Natalia Duco, la exlanzadora de la bala y futura ministra del Deporte, tras conocerse que continuó percibiendo los beneficios de la beca Proddar al menos hasta diciembre del año pasado.

De acuerdo a la información entregada por La Tercera, la otrora deportista recibió un monto mensual de $1.425.999, a pesar de que su última aparición oficial en los registros fue en los Juegos Olímpicos de París 2024.

No obstante, la propia medallista sudamericana aseguró haber renunciado a dicho beneficio.

"Competí en París, luego de eso me operé en tres articulaciones y pensaba volver a competir este año en los Juegos Odesur (que se disputarán en septiembre en Santa Fe, Argentina)", explicó la futura secretaria de Estado.

Sin embargo, Duco señaló que su designación como titular de la cartera de Deporte en el próximo gobierno de José Antonio Kast forzó un cambio radical en sus prioridades: "Ser ministra requiere todo mi tiempo, mi compromiso y mi potencial a disposición del servicio público. Por eso requiere de la renuncia total a mi carrera como deportista", explicó.

Respecto a la continuidad de los pagos de la beca, la exatleta fue enfática en que el beneficio ya no corresponde tras su salto a la política.

"Desde mi nombramiento, es lo correcto (renunciar) por probidad y por respetar los recursos públicos de todos los chilenos. He sido lanzadora de bala por Chile con y sin beca Proddar, con y sin auspicios; nada material determina mi carrera", sostuvo.