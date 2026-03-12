Natalia Duco y primeras horas como ministra de Kast: "Asumo con fuerza y convicción"

La exatleta olímpica y flamante ministra de Deportes, Natalia Duco, compartió una profunda reflexión en sus redes sociales luego de vivir su primera jornada oficial como parte de la nueva administración del país.

A través de su cuenta personal en Instagram, la otrora balista valoró el inicio de su gestión, asegurando que es "un honor enorme y una responsabilidad que asumo con toda la fuerza y convicción".

Además, reconoció que, aunque este fue el primer día oficial, el trabajo comenzó hace tiempo: "Han sido meses de preparación, de formar equipos y de pensar cómo hacer bien esta tarea", expresó.

Duco repasó las intensas actividades de la jornada de cambio de mando, detallando que vivió "momentos muy profundos: la foto oficial en Cerro Castillo, la ceremonia republicana en el Congreso y luego el recibimiento en La Moneda, acompañando con orgullo al Presidente José Antonio Kast en el inicio de este nuevo camino para Chile".

Pese a la solemnidad de los actos políticos protocolares, la autoridad remarcó que el hito más significativo de la jornada se dio en el ámbito educativo. "Antes de llegar ahí hubo un momento que para mí fue el más importante del día: la visita al Liceo Augusto D'Halmar", subrayó.

"Ahí uno conecta de verdad con lo que significa este cargo: las expectativas de las personas, la responsabilidad de hacer bien el trabajo y el compromiso de cumplirle a todos los chilenos", reflexionó sobre su encuentro con la comunidad escolar.

Finalmente, Natalia Duco cerró su mensaje apuntando al trabajo colectivo de la nueva administración: "Somos un gran equipo que nos une una sola cosa: el amor por Chile. Ayer partimos, y hoy seguimos haciendo la pega".