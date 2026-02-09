Neven Ilic defendió a Duco como futura ministra: Cometió un tremendo error y pagó

Neven Ilic, presidente de Panam Sports, defendió el cuestionado nombramiento de Natalia Duco como ministra del Deporte en el venidero gobierno de José Antonio Kast, con énfasis en dejar atrás el castigo por doping que la deportista debió cumplir, y que le valió el retiro de su oro en los Juegos Odesur 2018.

"Yo opino, primero, que no voy a juzgar la decisión de un Presidente de la República. Supongo que si él tomó la decisión, él y su equipo, es porque hizo una evaluación profunda y estimó que Natalia podía desempeñar bien la función de ministra", señaló al programa Conexión Tele13.

"Ahora, también decirte que yo a Natalia la conozco desde los 14 años. Durante mi periodo de presidente del Comité Olímpico trabajé muchísimo con ella, muy cercano a ella", agregó.

En ese sentido, el directivo chileno a nivel internacional puntualizó que Duco "es una persona y una deportista que puso todo el empeño en salir adelante".

"Cometió un tremendo error, sí lo cometió, pagó conforme a los dictámenes internacionales por el tiempo que tenía que pagar y creo que está hoy día en una nueva etapa de su vida, donde espero que lo haga muy bien", cerró al respecto.